HABER

Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çaka Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Halil İbrahim Akkaya (25), kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek deniz kıyısına düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen gencin öldüğünü belirledi.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Akkaya'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Akkaya'nın iki arkadaşını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildiKahramanmaraş'taki Aleyna Tilki konseri iptal edildi
Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü kayalıklar ordu

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

5 ilde düğmeye basıldı! Devleti 200 milyon TL zarara uğratmışlar

Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.