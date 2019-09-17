Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çaka Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Halil İbrahim Akkaya (25), kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek deniz kıyısına düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen gencin öldüğünü belirledi.
Güçlükle bulunduğu yerden alınan Akkaya'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Akkaya'nın iki arkadaşını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum