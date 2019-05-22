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Ordu'da kaybolan yaşlı adam 8 gün sonra sağ bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Ordu'da kaybolan yaşlı adam 8 gün sonra sağ bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce kaybolan yaşlı adam, dere kenarında sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 8 gün önce Samsun'dan Fatsa'ya gelen 87 yaşındaki Salim Bodur, kayboldu.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Bodur'un bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alzaymır ve sara hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, Muhammet Yanık adlı vatandaş tarafından kaybolduğu yere yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Ilıca Mahallesi'ndeki dere kenarında bulundu.

Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamı bulan Muhammet Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık bahçesine gitmek üzere evinden ayrıldığını belirterek, "Elimdeki su bidonlarından ikisi düşüp dereye kadar yuvarlandı. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim." dedi.

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