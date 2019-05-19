Ordu'da kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 gün önce kaybolan yaşlı kadının cesedi, dere yatağında bulundu.

İlçenin Yüceler Mahallesi Kalafat Sokak'ta ailesiyle yaşayan ve 15 Mayıs'ta evinin yakınlarında kaybolan Suriye Özçilingir'in (93) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aramalara destek veren mahalle sakinleri, Özçilingir'in ayakkabı ve bastonunu ormanlık alanda bulundu.

Alzaymır hastası olduğu ve yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen Özçilingir'in ormanlık alandan dere yatağına yuvarlandığını düşünen mahalle sakinleri, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cesedini ormanlık alandaki dere yatağında buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özçilingir'in cesedi, ön otopsi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

