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Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 02:33 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Ordu -Samsun otoyolu Gölevi mevkisinde 22:00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Erdem Hıroğlu idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Tamer Kaya (41) idaresindeki 52 LH 863 plakalı panelvan araca arkadan çarptı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ordu -Samsun otoyolu Gölevi mevkisinde 22:00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Erdem Hıroğlu idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Tamer Kaya (41) idaresindeki 52 LH 863 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20-25 metre sürüklenen araç daha sonra deniz kenarındaki ormanlık alana uçtu. Araç içerisinde bulunan Tamer Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Erdem Hıroğlu ve yanındaki Ferhat Yılmaz kazada yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen Tamer Kaya’nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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