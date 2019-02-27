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Ordu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ordu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza dün Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde olan Erdem H. yönetimindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, aynı yönde giden Tamer Kaya'nın kullandığı 52 LH 863 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaya'nın aracı şarampole yuvarlandı. Tamer Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Erdem H. ile Ferhat Y. yaralı olarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ordu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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