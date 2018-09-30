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Ordu'da kız sporcu yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Ordu'da kız sporcu yatağında ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 19 yaşındaki kız atletizm sporcusu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Evkaf Mahallesi'ndeki evlerinde Damla Nur Kırıkçı'nın uyanmadığını fark eden ailesi, odasına gittikleri kızlarının hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırıkçı'nın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Damla Nur Kırıkçı'nın, lisanslı atletizm sporcusu olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
atletizm sporcusu fatsa ilçesi ordu

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