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Ordu'da köpeğe sopayla vuran kişi hakkında işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Ordu'da köpeğe sopayla vuran kişi hakkında işlem yapıldı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde köpeğe sopayla vuran kişi yakalandı.

İlçede bir kişinin, kaldırımda bekleyen köpeğe sopayla vurması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatalpınar ilçesinde bir kişinin köpeğe sopayla vurarak yaraladığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Vali Seddar Yavuz'un, olaya sebebiyet veren şahsın yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için ilgililere talimat verdiği belirtildi.

Talimat üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı, görüntüdeki kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, yakalanan şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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İdari işlem köpek ordu sopa

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