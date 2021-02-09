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Ordu’da korkutan ev yangını

09.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Ordu’da korkutan ev yangını

Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu. 2 katlı ahşap ev tamamen küle dönerken, yaşlı kadının evde olmaması ise teselli oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Geyikçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Akgül Sevük, gündüz vakti evin etrafındaki çöpleri yaktı. Akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın etkisiyle sıçrayan kıvılcımlar, Sevük’ün iki katlı ahşap evinin tutuşmasına neden oldu. Alevlere teslim olan evde bulunan tüp, aşırı sıcağın etkisiyle patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahallelilerin de yardımıyla yangını çevreye sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.
Akgül Sevük’ün, yangın esnasında evde olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, 2 katlı ahşap ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da korkutan ev yangını

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