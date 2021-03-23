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Ordu’da korkutan ev yangını

23.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, Samur Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Samur Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye tarafından kent meydanı projesi için istimlak edilen ve boşaltma kararı bulunan bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine bilgi verirken, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen İsmail Hakkı Süre (61) isimli bir vatandaş da dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri dumandan etkilenen şahsı Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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