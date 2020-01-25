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Ordu’da korkutan yangın: Bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde metruk bina alev alev yandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde metruk bina alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Sağlık ekipleri de sevk edildi
Yangın kısa sürede bütün binayı sararken, mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan evin içinde birilerinin olma ihtimaline karşı olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar takipçilerine canlı yayın yaptılar
Öte yandan çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürdüğü esnada olayı anbean vatandaşlar da canlı yayın yaparak olay yerinden takipçileri ile paylaştılar.

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