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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Radyo-yu Hümayun" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Özlem Lale'nin yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Ali Fuat Davutoğlu, Ahmet Burak Bacınoğlu, Tolga Tekin, Şirin Giobbi, Feray Darıcı, Serdar Kayaokay, Pelin Şahin, Elif Kaman, Atakan Ertan, Ümit Atalay ve Barkın Kenan rol alıyor.

İki perdelik oyununun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini ise Oktay Köseoğlu üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 19 Ocak Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Ankara Devlet Tiyatrosu Kültür Sanat ordu oyun tiyatro

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