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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Dave Hanson'un yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün ve Gökçesu Ulukut rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Halit Akgül ve müziğini ise Ali Erel üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 30 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Antalya Devlet Tiyatrosu kültür ordu oyun sanat tiyatro

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