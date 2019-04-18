Ordu'da kültür sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Karmakarışık" oyununu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un çevirdiği, Haldun Dormen'in yönettiği oyunda, Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demiröven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ve Suzan Sabancı rol alıyor.

İki perdelik oyunun dekoru Savaş Çevirel, kostümleri Mihriban Oran, ışık tasarımı Serhat Akın'a ait.

Richard Phillips adında saygın bir bakanın başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Richard, rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmak için bir otel odası tutar ancak otel odasında bir cesetle karşılaştıklarında olaylar içinden çıkılmaz ve karmakarışık bir hal alır. Küçük bir yalan sizden ne götürebilir ki? Hiç hafife almayın, belki de tüm ciddiyetinizi alıp gülünç hallere sokabilir sizi. Bir kaçamak, bir yalan, bir ceset ve sürpriz yapan bir eş. Karmakarışık olmanın kaçınılmaz tarifi."

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 20 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

