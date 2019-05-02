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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Tamamen Doluyuz"u Ordu'da sahneleyecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Tamamen Doluyuz" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

ABD'li oyun yazarı Becky Mode'un kaleme aldığı, çevirisini Lale Eren Dalsar'ın yaptığı tek perdelik eserin yönetmenliğini Elif Erdal üstleniyor.

Oyunun dekor ve kostümleri Batuhan Bozcaada, ışık tasarımı Akın Yılmaz, müziği Orhan Enes Kuzu, şarkı sözleri ise Deniz Gürzumar'a ait.

Tek kişilik oyunda "Sam" karakterini canlandıran Efe Erkekli'ye, sesleriyle çok sayıda isim eşlik ediyor.

"Tamamen Doluyuz"un konusu ise şöyle:

"Konservatuvarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç olan Sam, kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaya başlar. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır ama çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Üstelik bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışmaktadır. Sam, içine düştüğü trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine dönmeyi düşünmektedir."

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 4 Mayıs Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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