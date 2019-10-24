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Ordu'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyununu sahneleyecek

Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyununu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yazdığı, Şefik Can'ın çevirdiği, Yaşar Özboz'un oyunlaştırdığı ve yönettiği oyunda, Yaşar Özboz, Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Tolga Karasu, Halis Berkay Beder ve birçok oyuncu rol alacak.

Oyun, Hazreti Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'deki seçme hikayelerden yola çıkıyor.

Tek perdelik oyunun dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Esra Selah, ışık tasarımını Ahmet Gökdemir, müziğini ise Gürkan Çakıcı üstlendi.

"Uyan" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 26 Ekim Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

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Konya Devlet Tiyatrosu Kültür Sanat ordu tiyatro

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