HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Ordu’da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

23.12.2020 18:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu’da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir kulübede kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oynandığını tespit edildiğini ifade etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir kulübede kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.
Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oynandığını tespit edildiğini ifade etti. Vali Sonel açıklamasında, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 para cezası verdik. Ne diyeyim ki" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırdılarZabıtalara bıçak ve sopalarla saldırdılar
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Son dakika: Fuat Oktay'dan KKTC halkına maaş müjdesi

Fuat Oktay'dan KKTC halkına maaş müjdesi

Son dakika: 7 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Son dakika: 7 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

7 araç birbirine girdi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı

Zabıtalara bıçak ve sopalarla saldırdılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz

Fahrettin Altun: Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.