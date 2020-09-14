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Ordu’da kumar oynayanlara 60 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüse rağmen kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 TL ceza kesildi.Korona virüsü salgınının yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar devam ederken, bazı insanlar ise kuralları hiçe sayıyor.

Ordu’da korona virüse rağmen kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 TL ceza kesildi.
Korona virüsü salgınının yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar devam ederken, bazı insanlar ise kuralları hiçe sayıyor. Ordu’da bir adreste kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, pandemi kurallarına uymayan 19 kişiye 3 bin 180 liradan toplamda 60 bin 420 lira cezai işlem uyguladı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarlarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kişi başı 3 bin 180 TL’den, toplamda 60 bin 420 TL ceza verdik. Kovid-19 ile oyun olmaz” ifadelerine yer verdi.

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