Ordu'da kurban kesen 6 kişi yaralandı

Nedim KOVAN ORDU, (DHA) ORDU'da vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlar ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesti. Kentte kurban keserken yaralanan 6 kişi de hastaneye başvurdu. Kurban Bayramı namazı sonrası kurban kesimi Büyükşehir Belediyesi'nin kesim alanları, mobil mezbahaneler ve vatandaşların kendi bahçelerinde gerçekleşti. Kurban kesimi esnasında bazı vatandaşlarda el, parmak ve kolundan kesi sonucu yaralandı. Kendilerini yaralayan 6 kişi kentteki hastanelerin acil servislerine başvurarak ayakta tedavi oldu. Altınordu'da hayvan pazarında küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışan besici Ahmet Odabaşı, bu yıl kurban kesiminin az olduğuna dikkat çekti. Odabaşı, Fındık fiyatı henüz belli değil, fiyattaki belirsizlik, artan yem fiyatları, kurbanın fındık hasat dönemine denk gelmesi etkili oldu. Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar aynı. Bin ile bin 200 TL arasında küçükbaş kurbanlıklarımız var ama talep az dedi.
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum