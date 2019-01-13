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Ordu'da "kurgusal bıçaklama iddiası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Ünye ilçesinde, medyada yer alma konusunda kendi aralarında iddialaştıktan sonra kurguladıkları bıçaklama olayının görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları belirlenen kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney: - "Bu son derece üzücü bir hadise. Espri ve şakası yapılmayacak bir konu" - "Emniyet Müdürümüz bilgi verdi. Olayı yapan, videoyu çeken ve haber kanalına ulaştıran kişiyi de bulmuşlar. Çocuklar kendi aralarında iddialaşmışlar, 'öyle bir şey yaparız. Yayınlatırız, yayınlatamayız' diye. Netice itibariyle tamamen iddialaşma"

Ordu'nun Ünye ilçesinde sosyal medyada yayınlanan ve kurgu olduğu belirlenen bıçaklama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda kimliği belirlenemeyen bir kişinin, yanındaki kadını sözde bıçaklayarak kaçması, görüntüyü çeken kişinin ise kadının yanına yaklaşmasının yer aldığı görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından Ünye Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ünye Emniyet Müdürümüz konuyla ilgili bilgi verdi. Olay gerçekçi gibi durmuyordu, yani böyle bir ciddiyetsiz bir şey var. Emniyete, jandarmaya gelen bir ihbar yok, adliyeye giden bir ihbar, şikayet yok. Hastaneye ulaşan bir bıçakla yaralama gibi vaka yok. Baktığımız zaman bu olayın Ünye'de olmadığı şeklinde bir kanaat oluştu. Çevre ilçelere sorup araştırdık, böyle bir şey yok. İlde de böyle bir vaka bildirilmemiş. " diye konuştu.

Konunun sonrasında whatsapp hattından bir haber kanalına ulaştığı bilgisinin geldiğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Bu son derece üzücü bir hadise. Espri ve şakası yapılmayacak bir konu. İnsanların bu işi espri konusu yapması kabul edilecek bir durum değil, yakışıksız bir durum. Ünye Emniyet Müdürümüz son aramasında kesin bilgi verdi. Olayı yapan, videoyu çeken ve haber kanalına ulaştıran kişiyi de bulmuşlar. Çocuklar kendi aralarında iddialaşmışlar. 'Böyle bir şey yaparız. Yayınlatırız, yayınlatamayız' diye. Netice itibariyle tamamen iddialaşma."

Güney, çekilen videoya ilişkin iki kişinin tespit edildiğini vurgulayarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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