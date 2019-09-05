Ordu'da kuyumcu dükkanında ekmek satışı

Turgut DAĞDEVİREN/KORGAN, (Ordu)- ORDU'nun Korgan ilçesinde, yıllar önce alınan fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isteyen işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapıyor. Kuyumcuda, ziynet eşyalarıyla birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşürürken, dükkanda bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediliyor.

Korgan'da, Ali Subaşı'nın kuyumcu dükkanının içinde ayrıca ekmek satışı yapılması, görenleri şaşırtıyor. Subaşı ailesi kuyumcu dükkanlarının bitişiğindeki fırınlarının kapanmasının ardından ruhsatlarının iptal olmaması için farklı bir uygulama başlattı. Fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isten işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapmaya başladı. Kuyumcuda, ziynet eşyaları ile birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşerken, işletme sahipleri de, bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediyor. İlçe sakinleri ekmek ve altının yan yana satılmasına alışırken, ilçeye gelen yabancı ziyaretçiler de, ilgi odağı olan kuyumcuda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

'BİLEZİK ALANA EKMEK BEDAVA'

İşletme sahibi Ali Subaşı'nın oğlu Hasan Subaşı, kuyumcu dükkanlarında ekmek satışını görenlerin çok şaşırdığını belirterek, "Vatandaşlar ve müşteriler ilk gördüklerinde şaşırıyorlar. Ekmekçi mi kuyumcuya mı geldik diye şaşırıyorlar. İlgiden ötürü memnunuz. Hem ekmek hem de ziynet eşyası hizmeti veriyoruz. Yıllar önceki fırın ruhsatımızda iptal olmasın diye böyle bir uygulamaya başlattık. Bazen altın alan da yanına ekmek alıyor. 'Çeyrek altın alanda ekmek bedava mı' diye soranlar da oluyor. Tabi ki bizde bilezik alana ekmek hediye ediyoruz" dedi.