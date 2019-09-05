Ordu'da kuyumcu dükkanında ekmek satışı

Turgut DAĞDEVİREN/KORGAN, (Ordu)- ORDU'nun Korgan ilçesinde, yıllar önce alınan fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isteyen işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapıyor. Kuyumcuda, ziynet eşyalarıyla birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşürürken, dükkanda bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediliyor.

Korgan'da, Ali Subaşı'nın kuyumcu dükkanının içinde ayrıca ekmek satışı yapılması, görenleri şaşırtıyor. Subaşı ailesi kuyumcu dükkanlarının bitişiğindeki fırınlarının kapanmasının ardından ruhsatlarının iptal olmaması için farklı bir uygulama başlattı. Fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isten işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapmaya başladı. Kuyumcuda, ziynet eşyaları ile birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşerken, işletme sahipleri de, bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediyor. İlçe sakinleri ekmek ve altının yan yana satılmasına alışırken, ilçeye gelen yabancı ziyaretçiler de, ilgi odağı olan kuyumcuda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.