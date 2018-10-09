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Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:12 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü.

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, Okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi.
Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüle çöktü. Alınan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi.

FOTOĞRAFLI

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü

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