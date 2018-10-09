HABER

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:56 | Son Güncelleme

OKULDA HASAR OLUŞMADI Ordu'nun Altınordu ilçesinde spor salonu istinat duvarı çöken Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü (2)

OKULDA HASAR OLUŞMADI
Ordu'nun Altınordu ilçesinde spor salonu istinat duvarı çöken Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Okulda inceleme yapan teknik elemanlar, okul ve eklentilerinde herhangi bir hasar oluşmadığını belirledi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun çöken istinat duvarının 13 yıl önce inşa edildiği ve 8 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Okul Müdürü Bilal Şahin ve okulda nöbetçi öğretmenlerin sabah istinat duvarında çatlaklar oluşmaya başladığını fark edilmesi üzerine hızlı bir şekilde gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Önlemler sonrasında herhangi olumsuzluk yaşanmadan istinat duvarında çatlakların artması sonucu çökme meydana gelmiştir. Öğrencilerin pedagojik ve psikolojik olarak eğitime öğretime hazır olmadığı gözlemlendiğinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitim öğretime 05.10.2018 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okul binası ve eklentilerinde (spor salonunda) istinat duvarının çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya hasar oluşmamıştır. Okul istinat duvarının onarımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB) tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
TIR ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıTIR ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Tutuklu baba bu kez 'Evrim mağarada olabilir' dedi, ancak iz bulunamadıTutuklu baba bu kez 'Evrim mağarada olabilir' dedi, ancak iz bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.