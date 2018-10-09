HABER

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü -2

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:05 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, Okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüle çöktü. Alınan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi.

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
İşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptıİşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptı
Ayrılmak isteyince oğlunun gözleri önünde öldürüldüAyrılmak isteyince oğlunun gözleri önünde öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.