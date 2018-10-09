Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü (4)

OKULDA HASAR OLUŞMADI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde spor salonu istinat duvarı çöken Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Okulda inceleme yapan teknik elemanlar, okul ve eklentilerinde herhangi bir hasar oluşmadığını belirledi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun çöken istinat duvarının 13 yıl önce inşa edildiği ve 8 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Okul Müdürü Bilal Şahin ve okulda nöbetçi öğretmenlerin sabah istinat duvarında çatlaklar oluşmaya başladığını fark edilmesi üzerine hızlı bir şekilde gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önlemler sonrasında herhangi olumsuzluk yaşanmadan istinat duvarında çatlakların artması sonucu çökme meydana gelmiştir. Öğrencilerin pedagojik ve psikolojik olarak eğitime öğretime hazır olmadığı gözlemlendiğinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitim öğretime 05.10.2018 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okul binası ve eklentilerinde (spor salonunda) istinat duvarının çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya hasar oluşmamıştır. Okul istinat duvarının onarımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB) tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

