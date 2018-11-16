Ordu'da 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Millet Kıraathanesi" hizmete girdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ordu Kültür Sanat Merkezi kampüsünde hizmete sunulan "Millet Kıraathanesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin önemli özelliğinin insan kaynağı ve genç nüfus olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının diğer ülkelere göre sınırlı seviyede olduğunu dile getiren Eldemir, şunları belirtti:

"Ama hepsinden önemlisi insan kaynağı açısından fevkalade potansiyele sahip bir ülkeye sahibiz. İşte bu insan kaynağımızı iyi yetiştirmek, insan kaynağımızı iyi eğitmek, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmenin yolu gençlerimizi doğru şeylerle meşgul etmektir. İnşallah bu tesis hayırlar getirsin ve gelecek nesiller güzel gelişsin."

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli değişimler ve devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Açılışını yapacağımız bu tesiste KPSS ve diğer sınavlara hazırlanan çocuklarımızın ders çalışabileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği alanlardan biri." dedi.