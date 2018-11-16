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Ordu'da 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Ordu'da 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Millet Kıraathanesi" hizmete girdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ordu Kültür Sanat Merkezi kampüsünde hizmete sunulan "Millet Kıraathanesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin önemli özelliğinin insan kaynağı ve genç nüfus olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının diğer ülkelere göre sınırlı seviyede olduğunu dile getiren Eldemir, şunları belirtti:

"Ama hepsinden önemlisi insan kaynağı açısından fevkalade potansiyele sahip bir ülkeye sahibiz. İşte bu insan kaynağımızı iyi yetiştirmek, insan kaynağımızı iyi eğitmek, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmenin yolu gençlerimizi doğru şeylerle meşgul etmektir. İnşallah bu tesis hayırlar getirsin ve gelecek nesiller güzel gelişsin."

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli değişimler ve devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Açılışını yapacağımız bu tesiste KPSS ve diğer sınavlara hazırlanan çocuklarımızın ders çalışabileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği alanlardan biri." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tür mekanlar oluşuyor, daha da oluşacak. Ordu'muzu en güzel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu tür mekanlar önemli. Okumak kadar önemli bir şey yok. Çocuklarımıza okumanın önemini anlatalım." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Millet Kıraathanesi'nin özellikle öğrencilerin, gençlerin okuma arzusunu üst düzeye çıkarmak istedikleri halkın buluşma, kitaba ulaşma mekanları olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Millet Kıraathanesi'nin protokolünü imzaladı.

Yavuz, Eldemir, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyeleri daha sonra Millet Kıraathanesi’ nin açılış kurdelesini kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Millet Kırathhanesi ordu Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir

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