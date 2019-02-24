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Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Dirhemsiz yönetimindeki 52 AAC 401 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 KC 016 plakalı minibüs, Reşadiye Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hicran, Emirhan ve Buket Dirhemsiz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracını kaza yerinde bırakarak kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Fatsa trafik kazası

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