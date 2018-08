Ordu'da minibüs sulama kanalına düştü: 10 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Mecit Can idaresindeki 34 LR 2461 plakalı minibüs, Bolaman Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü Mecit Can ile araçta bulunan Hasan, Hüsnü, Elmas, Hasan Can, Recep, Emine, Fatma Beyza, Murat ve Ömer Halis Can yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.