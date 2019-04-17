Ordu'da nisanda kar yağışı

Ordu'nun yüksek kesimleri nisan ayında kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle evler ile çatıları, araçlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 7, şehrin diğer yüksek noktalarında ise ortalama 7 ile 10 santimetre arasında ölçüldü.

Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, yağışlar ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Özellikle cuma ve cumartesi günleri ise bin 500 metrenin üzerindeki bölgelerde karla karışık ve kar yağışı bekleniyor.

