HABER

Ordu'da Öceli Tüneli'nde araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ordu Çevre Yolu'ndaki Öceli Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 SR 107 plakalı otomobil, Ordu Çevre Yolu'nda bulunan Öceli Tüneli'nde motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, trafikte bir süre şehir içerisindeki yoldan verildi.

Öte yandan araçta bulunan 4 kişinin dumandan etkilendikleri ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Aracın kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
AK Partili Uslu'dan 'Kesik Minare' restorasyonuyla ilgili açıklamaAK Partili Uslu'dan 'Kesik Minare' restorasyonuyla ilgili açıklama
Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildiGri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç yangını ordu tünel

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.