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Ordu'da organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Ünye ilçesindeki operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Emniyet KOM operasyon ordu Ünye

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