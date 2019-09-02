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Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bu sabah Ünye'de organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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