HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’da orman yangını

Ordu’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Ordu’da ormanlık alanda çıkan orman ve örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabaları ile kontrol altına alındı.Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi Meydandüzü mevkisinde bulunan ormanlık alanda, öğlen saatlerinden sonra yangın çıktı.

Ordu’da ormanlık alanda çıkan orman ve örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabaları ile kontrol altına alındı.
Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi Meydandüzü mevkisinde bulunan ormanlık alanda, öğlen saatlerinden sonra yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı alana vatandaşlar müdahale ederken, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile polis ekipleri de intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, orman işletme şefliği ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı.
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangın bölgesinde çalışmalarda ve incelemelerde bulunurken, bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandıAK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.