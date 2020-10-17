Ordu’da orman yangını

Ordu’da ormanlık alanda çıkan orman ve örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabaları ile kontrol altına alındı.

Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi Meydandüzü mevkisinde bulunan ormanlık alanda, öğlen saatlerinden sonra yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı alana vatandaşlar müdahale ederken, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile polis ekipleri de intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, orman işletme şefliği ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangın bölgesinde çalışmalarda ve incelemelerde bulunurken, bölgede, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

