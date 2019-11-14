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Ordu’da orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yaygını kontrol altına alınırken, bazı fındık bahçeleri ile birlikte yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördü.Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Ordu’da orman yangını kontrol altına alındı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yaygını kontrol altına alınırken, bazı fındık bahçeleri ile birlikte yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördü.
Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen ve bazı fındık bahçeleriyle birlikte yaklaşık 10 dönümlük alanda zarara yol açan yangın, itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat içerisinde söndürüldü.
Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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