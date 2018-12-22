Ordu'da ortak kullanım gereçlerine zarar verildi

Ordu Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan akıllı bisikletler ile engelli araç şarj istasyonlarına zarar verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir yıldır kentte bisiklet kullanımını artıran ve teşvik eden akıllı bisikletlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hışmına uğramaya devam ettiği aktarıldı.

Altınordu'da 10, Fatsa ve Ünye'de ise dörder istasyon olmak üzere 18 istasyonda 110 aktif bisikletle vatandaşlara hizmet verildiği belirtilen açıklamada, yaz aylarında 140'ı bulan sayı ile aylık ortalama 25 bin kişinin kullandığı bisikletlerden 9'unun son günlerde kullanılamaz hale getirildiğine işaret edildi.

Sahil bandında engellilerin hizmetine sunulan engelli araç şarj istasyonlarına da zarar verildiğine dikkati çekilen açıklamada, büyük hasar oluşan ve kullanım dışı kalan 7 engelli araç şarj istasyonunun tamir edilerek yeniden hizmete sunulduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişte birçok kent mobilyasına zarar verildiğine tanıklık ettiklerini, bunun için uyarılarda bulunduklarını anlattı.