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Ordu’da örtü yangını evlere sıçramadan söndürüldü

29.12.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını, mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, İnkur Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında, evinin yakınında bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın yaktığı ateş, evlerinin yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan örtü yangını, mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnkur Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında, evinin yakınında bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın yaktığı ateş, evlerinin yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaptığı müdahale ile yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Bir kişi sinir krizi geçirdi
Yangına müdahale sırasında yanan alanın hemen yanında bulunan evin sahibinin olduğu öğrenilen bir vatandaş, sinir krizi geçirerek baygınlık yaşadı. Yaşadığı sinir krizi sonrası bayılan vatandaşa ise yakınları ve komşuları müdahale etmesinin ardından evine götürülerek sakinleştirildiği öğrenildi.

Yangını görür görmez müdahale etti
Yangının çıkmasının hemen ardından komşusuyla birlikte müdahale eden mahalle sakini Erdoğan Uysal, "Biz buraya geldiğimizde zaten çember şeklinde bir alan yanıyordu. Yangını görür görmez kendi müdahalemizle söndürme çalışmaları yaptık. Yani burada bayağı bir alan yandı. Herhangi bir can kaybı veya mallara zarar gibi bir durum yok. Yangın ağaçlara da sıçradı. Vatandaşın hemen yangın alanının yanında malzemelerini bıraktığı kulübesi ve evi vardı. Bir yerlere sıçramadan kendi çabamız ve itfaiye ekipleriyle beraber söndürdük" dedi.

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