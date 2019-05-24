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Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Furkan Kılıç yönetimindeki 52 EA 544 plakalı otomobil, Karedere mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 ZA 490 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlardaki Nazımcan Yılmaz, Semihcan Erdoğan, Oğuz Akkoyun ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu otomobil trafik kazası

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