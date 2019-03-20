Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Liseler Mahallesi Atatürk Parkı mevkisinde, Ali Sancak yönetimindeki 55 DT 356 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve tali yola girmek için dönüş yapan Muhittin Cihan'ın kullandığı 52 EY 323 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Hacer Sancak ile çocukları Mehmet Melih ve Sude Sancak, İdris Kurum ve Adem Çubuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

