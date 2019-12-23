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Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

R.D. idaresindeki 52 RD 533 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Atatürk Bulvarı'nda, C.A. yönetimindeki 34 TE 7748 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Kazada sürücülerden R.D'nin de aralarında bulunduğu, iki araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay sonrası 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza yerine gelen bazı yaralı yakınları fenalık geçirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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ordu trafik kazası

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