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Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:41 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin önce yayalara, ardından bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, Fatsa'dan Ünye istikametin seyreden Altun K. yönetimindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, devlet sahil yolunun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve Efe Uysal'a (11) çarptı.

Yayalara çarpan araç daha sonra karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durdu.

Karşıya geçmeye çalışan Ali İmran da kazayı anlık hamleyle yara almadan atlattı.

Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Efe Uysal'ın Samsun'da özel bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, önce yayalara, ardından bir otomobile çarparak duran otomobilin sürücüsü Altun K. olay yerinden kaçtı. Altun K, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yol, kaza nedeniyle bir saat süreyle trafiğe kapatılırken, akış şehir içindeki alternatif güzergahtan sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Ünye

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