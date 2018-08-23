Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.
Ferdi C. yönetimindeki 61 UZ 243 plakalı otomobil, Dolunay Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adil Dilekçi'ye (12) çarptı.
Ağır yaralanan Dilekçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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