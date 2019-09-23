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Ordu’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Ordu’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Y. yönetimindeki 35 MBR 88 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıkta duran Hakan Başar’ın kullandığı 28 RA 402 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nasihat Yeşil ve Mustafa Başar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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