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Ordu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, umutla başladıkları yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor.

Ordu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu'na çeviren balıkçılar, umutla başladıkları yeni sezonda palamut bolluğu yaşıyor. Karadeniz'de her gün bol miktarda palamut avlanırken tezgahlardaki fiyatlar da 4 liraya kadar düştü. Ordulu balıkçılar, palamudun bu sezon bol olduğunu belirterek aynı bolluğun hamsi de olmasını beklediklerini söyledi.
Karadeniz'de yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek, 1 Eylül'de başlayan balıkçılar, yeni sezondaki palamut avından hayli memnun. Geçen sezonu verimli bulmayan, avlanmadaki sorunlar nedeniyle rotalarını Atlas Okyanusu'na çeviren Karadenizli balıkçılar, bu sezon bol miktarda palamut avlıyor. Ordu'da balıkçı tezgahlarında geçen hafta 10 liradan satılan palamudun tanesi 4 liraya kadar düştüğü gözlendi. Balık fiyatlarının değişken olduğunu, tezgahta bu sezon fiyatların sabit kalmadığını belirten balıkçılar, tezgahlarındada 10 liraya satılan hamsinin de Marmara hamsisi olduğunu, yerli hamsinin ise henüz çıkmadığını söyledi.
HAMSİ İÇİN KASIM AYI BEKLENİYOR
Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, geçen sezona oranla bu yılın daha verimli geçtiğini kaydetti. Çamaş, "Çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Palamut 5 liraya düştü, geçen seneye göre bu sene bolluk var. Mezgit 15 lira, çinekop 20 lira, palamudun inceleri kilogramı 10 lira. Hamside palamudun bol olduğu zaman umudumuz yok ama Allah'tan umut kesilmez. Palamudun bol olduğu sene hamside düşüş oluyor. Hamsi Kasım'da avlanmaya başlayacak" dedi.
'HAMSİ 1 AY SONRA BELLİ OLUR'
Balıkçı Filiz Yazgan da, Karadeniz'de hamsinin az olduğuna dikkat çekerek, "Palamut bu sene biraz bol çıktı fiyatlar uygun. Diğer balık çeşitlerinde az var. Çinekop yeni yeni çoğalmaya başladı. Hamsinin olup olmayacağı bir ay sonra belli olur, şu anda yok gibi gözüküyor. Sinop tarafından gelirse fiyat biraz yüksek, eğer Marmara tarafından gelirse uygun oluyor. Yerli hamsi henüz çıkmadı" diye konuştu.
Balıkçı Cafer Çamaş ise, balıkta fiyatların günlük değiştiğini ve sabit olmadığını, yiyecek ürünleri içinde en ucuzunun ise balık olduğunu ifade etti.

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Ordu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdüOrdu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdüOrdu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdüOrdu'da palamut bolluğu fiyatları düşürdü

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