Ordu'da paraşüt keyfi

Kurban Bayramı tatilinde Ordu'ya gelen paraşüt tutkunları, 530 rakımlı Boztepe'den uçma imkanı buluyor.

Yamaç paraşütü pilotu Muammer Ramazan Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adrenalin tutkunlarının bayram tatilini de fırsat bilerek Ordu'ya geldiğini söyledi.

Birçok ilden yüzlerce pilotun burada yamaç paraşütü yapma imkanı bulduğunu belirten Ataç, hava şartlarının da iyi olmasıyla bölgeye olan ilginin arttığını bildirdi.

Ataç, İstanbul başta olmak üzere Mersin, Tokat ve çevre illerden pilotların kente geldiğine işaret ederek, "Ordu yamaç paraşütü yapılan illerimizin arasında bulunuyor. Bundan dolayı bütün pilotlarımız burada olmaktan dolayı çok memnun." dedi.

Orduluların paraşüt sporuna ilgisinin son yıllarda arttığına dikkati çeken Ataç, "Bu spor dalına ilginin yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Yamaç paraşütü yapan herkes hem denizin hem de yeşilin güzelliğini aynı anda yaşayabiliyor." diye konuştu.

Erdinç Türkyılmaz da "tandem" olarak adlandırılan iki kişiyle yapılan uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi.