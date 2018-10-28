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Ordu'da park halindeki TIR yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken alev alan TIR, yandı.

Ordu'da park halindeki TIR yandı

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken alev alan TIR, yandı.
Altınordu ilçesi Şirinevler Caddesi'nde park halindeki Mahir Dura'ya ait 52 K 0760 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ordu'da park halindeki TIR yandıOrdu'da park halindeki TIR yandıOrdu'da park halindeki TIR yandı

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