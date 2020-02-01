HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor

Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında, dün patlama nedeniyle çıkan yangının söndürülmesinin ardından onarım çalışmaları sürüyor.

Samsun ve Ankara'dan gelen Botaş ekiplerinin boru değiştirme gibi işlemler yaptığı bölgede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de hazır bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliği aldığı bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmaların devam ettiği, buna ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geçmiş yıllarda da heyelanlar yaşandığını belirterek, "Bu olayın da kaymalar sonucunda tetiklemiş olabileceğinden hareketle burada incelemelerde bulunuyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardıÜmraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğal gaz hattındaki yangın Onarım çalışmaları sürüyor ordu

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal! Öğretmen 2. sınıf öğrencisine şiddet uyguladı

Okulda skandal! Öğretmenin işine son verildi

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.