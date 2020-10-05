Ordu’da patpat kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde ’patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Ünye yolu, Yemişken Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede patpat olarak adlandırılan tarım aleti, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaza sonucu tarım aracında bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları alarak Kumru Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

