Ordu’da patpat kazası: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki tarım aracı patpat, Başköy Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte aynı aracın üzerinde bulunan B.S., S.Y., B.U, E.G., F.Z.U., H.Y., B.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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