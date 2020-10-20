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Ordu’da pes dedirten hırsızlık: 400 bin liralık ’akıllı tahtaları’ çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir okuldan 400 bin TL değerindeki ’akıllı yazı tahtaları’nı çalan 4 şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.İlçenin Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlk ve Ortaokulundan 7 Ekim 2020 tarihinde kimliği piyasa değeri 400 bin lira olan 10 adet etkileşimli tahta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Ordu’da pes dedirten hırsızlık: 400 bin liralık ’akıllı tahtaları’ çaldılar

Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir okuldan 400 bin TL değerindeki ’akıllı yazı tahtaları’nı çalan 4 şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
İlçenin Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlk ve Ortaokulundan 7 Ekim 2020 tarihinde kimliği piyasa değeri 400 bin lira olan 10 adet etkileşimli tahta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayla ilgili olarak Ordu Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), OYİ ve Kabataş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan güvenlik kameraları, PTS kaydı incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan etkileşimli tahtalar bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Tahtaları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ordu’da pes dedirten hırsızlık: 400 bin liralık ’akıllı tahtaları’ çaldılar

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