Ordu'da plaja vuran variller

Ordu'nun Perşembe ilçesinde plaja vuran iki varilde kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Efirli Mahallesi'nde sahilde iki varil gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Bir süre sonra bölgeye sevk edilen ekiplerce incelenen varillerde kimyasal ölçüm yapıldı.

Ölçüm sonucu varillerde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadı.

Konuya ilişkin Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Efirli Plajı mevkisinde sahile vuran iki şüpheli varilin, AFAD ekiplerince kimyasal ölçümlerinin yapıldığı belirtilerek, "Herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çıkmamıştır. Variller ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

